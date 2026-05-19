ಮಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಕೋವಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಎಚ್.ವಿ. ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಎಸ್ಪಿ, ಉಪರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ನನಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಾಗಿನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಲಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 30 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆ ಅರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿವೆ ಎಂಬ ವಿವರ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಕೋವಿ ಪರವಾನಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡತಗಳು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಯಲ್ಲೇ ಬಾಕಿ ಇದ್ದವು. 2–3 ವರ್ಷ ಈ ಕುರಿತ ಅರ್ಜಿ ವಿಲೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜಿ ಬಾಕಿ ಇವೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>