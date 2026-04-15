ವಿದ್ಯುತ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಧಾನಗತಿ

ಸಿದ್ದಿಕ್ ನೀರಾಜೆ

ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: ಕೊಯಿಲದಲ್ಲಿ 33 ಕೆ.ವಿ (33 ಸಾವಿರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ) ಉಪ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಯಿಲದ 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹ 13 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. 2024ರ ಡಿ.6ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾ ಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಇಟಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಈ ಉಪ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸಮೀಪದ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ವೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿರುವ 110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 33 ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕೊಯಿಲ ಉಪ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೊಯಿಲ, ರಾಮಕುಂಜ, ಹಳೆನೇರೆಂಕಿ, ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ, ಬಜತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 11 ಕೆವಿ (11 ಸಾವಿರ ವೋಲ್ಟೇಜ್) ವಿದ್ಯುತ್ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಕರ್ವೇಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬ: ಕರ್ವೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಿರುವ 110 ಕೆ.ವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆಗೆ ₹ 30 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಸಂಪ ರ್ಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೆಸ್ಕಾಂನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿ ದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆಲಂಕಾರುನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 33 ಕೆ.ವಿ. ಲಿಂಕ್ ಇದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕೊಯಿಲ ಉಪ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ಆಲಂಕಾರುನಿಂದ ಕೊಯಿಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಗ್ರಹ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಈ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕಾಮಗಾರಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೊಯಿಲ ನಾಗರಿಕ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.

ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ: ಕೊಯಿಲ ಉಪ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದರಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ವೇಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಟಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ