ಕಟಾರದಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ

ಪುತ್ತೂರು: ದ.ಕ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪುತ್ತೂರು ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಕಟಾರದಲ್ಲಿ 10 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ಒಕ್ಕೂಟ ಮೀನಮೇಷ ಎಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಒಕ್ಕೂಟದವರು ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಅರಿತು ಪುತ್ತೂರಿನ ನಿಗದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಮೇ 20ರಂದು ಒಕ್ಕೂ ಟದ ನಿಯೋಗ ಕಟಾರದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ಕುಮಾರ್ ರೈ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ 4 ಎಕರೆ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗವನ್ನೂ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾದರೆ ಇನ್ನೂ 7 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುಲಶೇಖರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ 30 ವರ್ಷಗಳ ಲೀಸ್ ಅವಧಿಯೂ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯೂ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ವತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ 10 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕೇವಲ ₹ 46 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಖಾಸಗಿಯವರು 4 ಎಕರೆ ಜಾಗ ನೀಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಪುತ್ತೂರು ಯೋಜನೆ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ₹ 60 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಖರೀದಿಸಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿರುವುದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ನಾನು ಪ್ರಬಲ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೆ. ಇದೀಗ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪುತ್ತೂರು, ಸುಳ್ಯ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಕಡಬ ಮತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಹಾಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೊಂಡು ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತೀದಿನ 1.5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಪಕ್ಕದ ಹಾಸನದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಭಾಗದ ಹಾಲು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ವೆಚ್ಚ ₹ 4 ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>