ದ.ಕ: 20ರಂದು ಔಷಧ ಮಳಿಗೆಗಳು ಬಂದ್‌

ಮಂಗಳೂರು: 'ಔಷಧಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔಷಧ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಇದೇ 20ರಂದು ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಎಂದು ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ಸ್ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, 'ಕೋವಿಡ್ನಂತಹ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಔಷಧ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅನುಮತಿಯನ್ನೂ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ಆ- ಕೆಮಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ಗಿಸ್ಟ್ (ಎಐಒಸಿಡಿ) ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದೇ 20ರಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಔಷಧ ಮಳಿಗೆಗಳು 24 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಔಷಧ ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುವಿನಂತಲ್ಲ. ಅದರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿವೆ. ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೂ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದನ್ನೂ ಪಾಲಿಸದೆಯೇ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಔಷಧ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅನುಸೂಚಿತ (ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್) ಔಷಧಗಳ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ರೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಔಷಧವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಔಷಧ ತರಿಸಿ ಸ್ವಯಂಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ವೈದ್ಯರ ಶಿಫಾರಸು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನಕಲಿ ಔಷಧ ಚೀಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ಔಷಧವನ್ನು ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖರೀದಿಸಿದ ಔಷಧಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಉಂಟಾದಾಗ ಔಷಧ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಐಒಸಿಡಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬಂದ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮೃತ್ ಕಿರಣ್ ರೈ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ಎ.ಕೆ. ಜಮಾಲ್, ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್, ಖಜಾಂಚಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಟ್, ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುರೇಶ್ ಆಳ್ವ, ಶರಣಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>