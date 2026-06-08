ರೇಬಿಸ್‌: ಜೊಲ್ಲಿನಲ್ಲಿದೆ ಕೊಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿ!

<p><em>ವಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ</em></p>.<p>ಮಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ 20,487. ಅದರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, 2024ರಲ್ಲೂ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 20 ಸಾವಿರ ದಾಟಿತ್ತು. 2025ರಲ್ಲಿ 27,481ಕ್ಕೆ ಏರಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೊದಲ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 10,832 ಮಂದಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳ ವರೆಗೆ 13,668 ಜನರು ಲಸಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದ್ದರೂ ಲಸಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ವೈದ್ಯಲೋಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ರೇಬಿಸ್ ಎಂಬ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ರೇಬಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಾದವೂ ಇದೆ.</p>.<p>ರೇಬಿಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊಲ್ಲಿನಿಂದ ಹರಡುವ ವೈರಸ್. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರಂತರ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದು, ನಾಟಿವೈದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊರೆಹೋಗಬಾರದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಚ್ಚಿದರೂ ಪರಚಿದರೂ ಲಸಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಲಸಿಕೆಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ.</p>.<p>ರೇಬಿಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಚಯದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಅಥವಾ ಪರಚಿದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರೇಬಿಸ್ ಇತ್ತಾ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ. ಕಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಲಸಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಪರಿಚಿತ ಪ್ರಾಣಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಯಿಗಳು ಕಚ್ಚಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರೇಬಿಸ್ ಇದ್ದರೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ ‘ಚಾನ್ಸ್’ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಲಸಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ರೇಬಿಸ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯ ಹಲ್ಲು ಇಲ್ಲವೇ ಉಗುರು ತಾಗಿದರೂ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳುವುದೂ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವೇ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>‘ರೇಬಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಜನರು ತುಂಬ ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಾಯಿ ಕಡಿತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವರಷ್ಟೆ. ಈಗ ಬೆಕ್ಕು ಕಚ್ಚಿದರೂ ಮಂಗ ಕಚ್ಚಿದರೂ ಲಸಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಪರಚುವಿಕೆಗೆ ರೇಬಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಕ ಲಸಿಕೆ (ಎಆರ್ವಿ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ಗಾಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಮ್ಯುನೊಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಗುರಾಣಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ತುಂಬ ದುಬಾರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ನವೀನ್ಚಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಯಾವ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯದಲ್ಲಿರುವ ವೈರಸ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹರಡದಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಪರಚಿದಾಗ ಆದ ಗಾಯವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಈ ವೈರಸ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಕ್ಷೀಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತ (ರನ್ನಿಂಗ್ ವಾಟರ್) ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತೊಳೆದರೆ ವೈರಸ್ ಹರಿದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಾಯುತ್ತದೆ. ವೈರಸ್ ಇರುವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಕಡಿತ ಮಿದುಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವೋ ಅಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯ ಎಡ–ಬಲ, ತಲೆ, ಮುಖ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗೆ ಕಚ್ಚಿದಂತೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-29-1570867103</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>