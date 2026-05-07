ಇಂಗುತ್ತಿವೆ ಜಲಾಶಯ; ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಇಳಿಕೆ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೀವ ನದಿಗಳಾದ ನೇತ್ರಾವತಿ, ಕುಮಾರಧಾರಾ, ಫಲ್ಗುಣಿ, ಶಾಂಭವಿ, ಪಯಸ್ವಿನಿ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳ ನೀರು ಹೊರ ಹರಿವಿನ ಎಲ್ಲ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಎಎಂಆರ್, ತುಂಬೆ, ಜಕ್ರಿಬೆಟ್ಟು ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ತುಂಬೆ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಬುಧವಾರ 3.75 ಮೀಟರ್ಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಜಕ್ರಿಬೆಟ್ಟು ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 10.21 ಕೋಟಿ (102.5 ಎಂಸಿಎಫ್ಟಿ) ಕ್ಯುಬಿಕ್ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 8.215 ಕೋಟಿ ಕ್ಯುಬಿಕ್ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ.</p>.<p>ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರೇಕಳ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಜಲಾಶಯ 66 ಕೋಟಿ ಕ್ಯುಬಿಕ್ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು (660.1 ಎಂಸಿಎಫ್ಟಿ) ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 36.50 ಕೋಟಿ ಕ್ಯುಬಿಕ್ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ನೀರು ಲಭ್ಯ. ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಳವೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಫಲ್ಗುಣಿ ನದಿಯ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯು 4.40 ಕೋಟಿ ಕ್ಯುಬಿಕ್ ಅಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯುಬಿಕ್ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ನೀರು ಲಭ್ಯ. ಗರಿಷ್ಠ 20 ಕೋಟಿ ಕ್ಯುಬಿಕ್ ಅಡಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಯೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇರುವೈಲಿನ ಸೋಹಂ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260507-29-1623320412</p>