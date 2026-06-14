ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ₹57 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ: ಸಂಸದ ಹೇಳಿಕೆ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿಧಿಯಡಿ (ಸಿಆರ್ಐಎಫ್) ₹57 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಕ್ಯಾ.ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 14 ಪ್ರಮುಖ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂಲಕ ವಿವಿ ಧೆಡೆ 82.94 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗು ವುದು. ಮಂಗಳೂರು, ಉಳ್ಳಾಲ, ಮೂಡುಬಿದಿರೆ, ಪುತ್ತೂರು, ಬಂಟ್ವಾಳ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಯ್ಕೆಯಾದ ರಸ್ತೆಗಳು: ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಟಪಾಡಿ– ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ಮಚಲಿ ಹೋಟೆಲ್, ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ ಸಮೀಪದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ₹4 ಕೋಟಿ (2.66 ಕಿ.ಮೀ, 1 ಕಿ.ಮೀ), ಸಜಿಪ ನಡು– ಬೋಳ್ಯಾರ್ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ₹2 ಕೋಟಿ (2.88 ಕಿ.ಮೀ). ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಹೊಸಂಗಡಿ ಪುಚ್ಚಮೊಗರು ಸೇತುವೆ ಯಿಂದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ– ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (8.90 ಕಿ.ಮೀ) ₹6 ಕೋಟಿ. ಸುರತ್ಕಲ್– ಕಬಕ ರಸ್ತೆಯ ಬಜಪೆಯಿಂದ ಕೈಕಂಬದವರೆಗೆ, ಪೊಳಲಿ ದ್ವಾರದಿಂದ ಅಡ್ಡೂರು ಸೇತುವೆಯವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (10.50 ಕಿ.ಮೀ) ₹6 ಕೋಟಿ. ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆಯ ಮೂರ್ಜೆ ಕುದ್ಕೋಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಾಂಗಲ್ಪಾಡಿಯಿಂದ ಕುದ್ಕೋಲಿವರೆಗಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (10.07 ಕಿ.ಮೀ) ₹6 ಕೋಟಿ. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ– ಪೆರಿಯಡ್ಕ– ಕೊಯಿಲ ಸೆಕ್ಷನ್ (3 ಕಿ.ಮೀ) ₹2 ಕೋಟಿ, ಹಂಟ್ಯಾರು– ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ರಸ್ತೆ (4.50 ಕಿ.ಮೀ) ₹3 ಕೋಟಿ, ಕೇಪುಳು– ಪಡೀಲ್ ರಸ್ತೆ (0.65 ಕಿ.ಮೀ) ₹1 ಕೋಟಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ– ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (10.10 ಕಿ.ಮೀ) ₹6 ಕೋಟಿ. ವೇಣೂರು– ಅಂಡಿಂಜೆ– ನಾರಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (10 ಕಿ.ಮೀ) ₹6 ಕೋಟಿ.</p>.<p>ನವೀಕರಣ, ವಿಸ್ತರಣೆ: ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಾಲೇ ಜಿನಿಂದ ಮೂಡು ಬಿದಿರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆವರೆಗಿನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ– ಮೂಡುಬಿದಿರೆ– ಮೂಲ್ಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ (5 ಕಿ.ಮೀ) ₹5 ಕೋಟಿ.ಸೋಮಂತಡ್ಕದಿಂದ ಹೇಡ್ಯವರೆಗಿನ (ಎನ್ಎಚ್–275ರಿಂದ ಎಸ್ಎಚ್– 276 ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ) ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (5.50 ಕಿ.ಮೀ) ₹5 ಕೋಟಿ. ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅನಂತಾಡಿ– ಮಂಗಿಲಪದವು– ಕೊಡಪದವು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (3 ಕಿ.ಮೀ) ₹5 ಕೋಟಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-29-301543685</p>