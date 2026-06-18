ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಷ್ಟೇ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಸುಲಲಿತ

Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 0:49 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 0:49 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KarnatakaEducationMangalurudakshina-kannada
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT