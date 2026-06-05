ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ಕಡಲಾಮೆ ಗೂಡು

<p>ಮಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲಾಮೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಳಿಕ ಈಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಲಾಮೆಗಳು ಕಿನಾರೆಗೆ ಬಂದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ಋತುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಡಲಾಮೆ ಗೂಡುಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿವೆ. 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 8 ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಲಾಮೆಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2023–24ರಲ್ಲಿ 21 ಕಡೆ ಹಾಗೂ 2024–25ರಲ್ಲಿ 24 ಕಡೆ ಕಡಲಾಮೆ ಗೂಡುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ವು. ಸಸಿಹಿತ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ 2023–24ರಲ್ಲಿ 13 ಹಾಗೂ 2024–25ರಲ್ಲಿ 8 ಕಡೆ ಕಡಲಾಮೆಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದವು. ಈ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಕಡೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಇಡ್ಯಾ ಕಿನಾರೆ ಬಳಿ 2024–25ರಲ್ಲಿ 13 ಕಡೆ ಕಡಲಾಮೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಕಡೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗ್ರೆ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎಂಟು ಗೂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 844 ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಂದ 512 ಮರಿಗಳು ಹೊರಬಂದು ಕಡಲ ಒಡಲು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಡಲಾಮೆಗಳು ಗೂಡುಕಟ್ಟಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಲು ಜನಜಂಗುಳಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಡ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಕಿನಾರೆಗಳ ಬಳಿ ಇವುಗಳ ಗೂಡು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪಣಂಬೂರು, ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ, ತೋಟ ಬೆಂಗ್ರೆ, ಬೆಂಗ್ರೆ, ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ ಕಡಲಾಮೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲಾಮೆಗಳು ಕಿನಾರೆಗೆ ಬಂದು ಗೂಡುಕಟ್ಟಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಅವಧಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮರಿಗಳು ಹೊರ ಬರುವ ಅವಧಿ ಫೆಬ್ರುವ ರಿಯಿಂದ ಮೇ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕಡಲಾಮೆ ಗೂಡು ಈ ವರ್ಷ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಸಲ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಡಿಷಾದ ಪಿತೃಕನ್ನಿಕಾ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಕುಲ್ಯ ಎಂಬ ಎರಡು ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಲಾಮೆಗಳು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಿನಾರೆಗೆ ಬಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇರುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಅಲ್ಲೂ ಈ ವರ್ಷ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಕಡಲಾಮೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಲು ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ’ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ರವಿಶಂಕರ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘2025ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ದೀರ್ಘ ವಾಗಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೂ ಮಳೆಯಾ ಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಕಡಲಾಮೆಗಳು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಸಂತಾ ನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು. ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯವೂ ಈ ವ್ಯತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲಾಮೆ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು 1989ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. 15 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆದೇ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕಡಲಾಮೆಗಳು ವಿರಳವಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲವಾಗಿ 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಡಲಾಮೆ ಗೂಡು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆಲಿವ್ ರಿಡ್ಲೆ (ಲೆಪಿಡೊಕಿಲಿಸ್ ಒಲಿವೇಸಿಯೆ), ಹಸಿರು ಕಡಲಾಮೆ (ಕಿಲೋನಿಯಾ ಮೈದಾಸ್) ಹದ್ದಿನ ಮೂತಿಯ (ಹಾಕ್ಸ್ ಬಿಲ್) ಕಡಲಾಮೆ (ಎರೆಟ್ಮೊಕಿಲಿಸ್ ಇಂಬ್ರಿಕಾಟ) ಪ್ರಭೇದಗಳ ಕಡಲಾಮೆಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-29-1758671203</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>