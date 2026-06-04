70 ಟನ್ ಘಂಟೆಗಳು: ₹3.51 ಕೋಟಿಗೆ ಬಿಡ್‌

<p>ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ: ಬಯಲು ಆಲಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದ ಸೌತಡ್ಕ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಮಾರು 70 ಟನ್ ಹರಕೆ ಘಂಟೆಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಇದೇ 4ರಂದು (ಗುರುವಾರ) ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಭಕ್ತರು ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಂಚಿನ ಘಂಟೆಗಳನ್ನು ಹರಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇವಾಲಯವು 'ಗಂಟೆ ಗಣಪತಿ’ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂದೂ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಾವಿರಾರು ಘಂಟೆಗಳು ಹರಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನಿದ್ದ ಸುಮಾರು 70 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಕಂಚಿನ ಘಂಟೆಗಳ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಗಂಟೆಗಳ ತೂಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಾರ್ಯ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>₹3.51 ಕೋಟಿಗೆ ಬಿಡ್: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ನಡೆದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಬಿಡ್ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ (₹3,51,16,900 ) ಧಾರವಾಡದ ಉದ್ಯಮಿ ಈಶ್ವರಲಾಲ್ ಕೆ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಎಂಬವರು ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಂಟೆಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಸಲ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಡ್ದಾರರ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತಿತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-29-483743919</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>