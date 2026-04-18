ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಯೆನೆಪೋಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಾಧನೆ

ಉಳ್ಳಾಲ: ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದ 73ರ ಹರೆಯದ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಿರು ರಂಧ್ರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಯೆನೆಪೋಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಪೈಕಿ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ರಂಧ್ರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಯೆನೆಪೋಯ ತಂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ವೃದ್ಧೆಯ ಮೈಟ್ರಲ್ ಕವಾಟದ ದೋಷದ ಜತೆಗೆ ಹೃದಯದ ಮೈಟ್ರಲ್ ಕವಾಟವನ್ನು ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಸಣ್ಣ ನಾರಿನಂತಿರುವ ದ್ವಾರಗಳು ತುಂಡಾಗಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಕವಾಟಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚದೆ ರಕ್ತವು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ತೆರೆದ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಂಡವು ಕೀಹೋಲ್ (ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ) ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು.</p>.<p>ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ.ಕೆ.ಶಕ್ತಿವೇಲು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಹ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ.ಅರ್ಜುನ್, ಹೃದಯ ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರ ತಂಡದ ಡಾ.ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್, ಡಾ.ಮೋಹನ್ ದಾಸ್, ಡಾ.ವಿನಾಯಕ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪರ್ಫ್ಯೂಷನಿಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಅನ್ಸು ಸನ್ನಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಳಿಕ ರೋಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ.ಹಬೀಬ್ ರೆಹಮಾನ್ ಎ.ಎ., ರೋಗಿಯ ಚೇತರಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಎದೆಮೂಳೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾರಗಳ ಅವಧಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ರೋಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಯೆನೆಪೋಯದ ಧ್ಯೇಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>