ಧರ್ಮಸ್ಥಳ: ಬಸದಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

ಉಜಿರೆ: ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಚಂದ್ರನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಿಂದ ಮೇ 1ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>29ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ತೋರಣಮುಹೂರ್ತ, ವಿಮಾನಶುದ್ಧಿ, 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಖವಸ್ತ್ರ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ನವಕಲಶ ಅಭಿಷೇಕ. ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ ನಾಂದಿಮಂಗಲ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. 30ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ರಿಂದ ವಾಸ್ತು ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ. ಊರಿನ ಶ್ರಾವಕರಿಂದ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ, 16 ಕಲಶ ಅಭಿಷೇಕ, ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನವಗ್ರಹ ಮಹಾಶಾಂತಿ, ಗ್ರಾಮಬಲಿ ವಿಧಾನ, ಮುಖವಸ್ತ್ರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮೇ 1ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ರಿಂದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಜೆ 5.30 ರಿಂದ ಭವ್ಯ ಅಗ್ರೋದಕ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಉತ್ಸವ, ಭಗವಾನ್ ಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ 108 ಕಲಶ ಅಭಿಷೇಕ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>