ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಜಾತ್ರೆ: ಪಡಿಕಾಳು ವಿತರಣೆ

ಉಜಿರೆ: ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾವಧಿ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಪಡಿಕಾಳು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಾಯಿನಡಾವಳಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ 5,740 ಕೆ.ಜಿ., ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ 1,148 ಲೀ, ಮೆಣಸು 460 ಕೆ.ಜಿ., ಉಪ್ಪು 1,148 ಕೆ.ಜಿ., ಪಡಿಕಾಳು 1,148 ಕೆ.ಜಿ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ 10,242 ಕೆ.ಜಿ., ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ 2,048 ಲೀ, ಮೆಣಸು 820 ಕೆ.ಜಿ., ಉಪ್ಪು 2048 ಕೆ.ಜಿ., ಪಡಿಕಾಳು 2,048 ಕೆ.ಜಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾಲಾವಧಿ ಜಾತ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, 22ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಏ.19ರಂದು ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಉತ್ಸವ. 20ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಗೌರಿಮಾರು ಕಟ್ಟೆ ಉತ್ಸವ, 21ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ, 22ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಧ್ವಜ ಅವರೋಹಣದೊಂದಿಗೆ ಕಾಲಾವಧಿ ಜಾತ್ರೆ ಸಮಾಪನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260419-29-374126295