ಗೋವಾದ ಪಣಜಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಂಚ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಉದ್ಯಮ ವಿಸ್ತರಣೆ

<p>ಮಂಗಳೂರು: ಆತಿಥ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ‘ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಂಚ್’ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿಯು ಗೋವಾದ ಪಣಜಿಗೆ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಎಂ.ಆರ್.ಜಿ. ಸಮೂಹದ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದೇ ಎಂ.ಆರ್.ಜಿ. ಸಮೂಹದ ಆಶಯ ವಾಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ಫಿಂಚ್ ಪಣಜಿ ಗೋವಾದ ಆರಂಭವು ಆತಿಥ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪಯಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆತಿಥ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೋವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೊಬಗಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಗರಿಗೆ ನೀಡ ಲಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆ ಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ‘ಬಂಜಾರಾ’ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಆಹಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಂ.ಆರ್.ಜಿ. ಸಮೂಹದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೌರವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿರುವ ಗೋವಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಪಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಂಚ್ ಅನುಭವವನ್ನು ತರುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆತಿಥ್ಯ ಅನುಭವ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಈ ಹೊಸ ಹೋಟೆಲ್’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-29-1998086011</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>