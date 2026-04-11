ರಾಮ– ಹನುಮನ ಆದರ್ಶ ಪ್ರೇರಣೆ

<p>ಪುತ್ತೂರು: ಹನುಮಂತನ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀರಾಮನ ಜೀವನದಂತೆ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಹನೆ, ವಿವೇಕ, ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹಲೋತ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮುಖಗೋಪುರ, ಕೋದಂಡರಾಮ ಮತ್ತು ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ ವಿಗ್ರಹ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಕವಚ ಹಾಗೂ ನವೀಕೃತ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ‘ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ವಿಶ್ವ ಭ್ರಾತೃತ್ವ, ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ, ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಭಾರತದತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಪರಿಸರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಧರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ ಎರಡೂ ಅನುಭವವು ಹನುಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವೆರಡು ಒಂದಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹನುಮಗಿರಿ ಒಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇಶ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದಾದ ಹನುಮಗಿರಿ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ದೈವ ಭಕ್ತಿಯ ಜಾಗೃತಿಯು ಸಂತರ ಮೂಲಕವಾದರೆ, ದೇಶ ಭಕ್ತಿಯ ಜಾಗೃತಿ ಸಂಘದ ಮೂಲಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಪ್ರೇರಣೆಯೂ ಇದೆ, ಸಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಇದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ದೇಶದ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ ರಾಮ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಆಂಜನೇಯ, ದೇಶ ಭಕ್ತಿ ಸಾರುವ ಭಾರತಮಾತಾ ಮಂದಿರವಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹನುಮಗಿರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ನಿವಾರಣೆ, ಧರ್ಮಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸುವ ಚಿಂತನೆಯ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸದ ಕ್ಯಾ.ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ನನ್ಯ ಅಚ್ಯುತ ಮೂಡೆತ್ತಾಯ ವಂದಿಸಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಕೇಶ್ ರೈ ಕೆಡೆಂಜಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-29-1378292210</p>