ಐನೆಕಿದು: ಶವ ಪತ್ತೆ

<p>ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ: ಐನೆಕಿದು ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಲ್ಮಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ಯಶವಂತ ಕಾಜಿಮಡ್ಕ ಎಂಬುವರದ್ದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯಶವಂತ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಯಶವಂತ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಸಮೇತ ಐನೆಕಿದು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೋನಡ್ಕ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮೃತ ದೇಹ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಜಾಗದ ಪಕ್ಕದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಮಾತ್ರವಿದ್ದು ಯಶವಂತ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಕಾರಣ ಮೃತ ದೇಹ ಯಶವಂತ ಅವರದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-29-607389324</p>