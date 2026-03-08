ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ: ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳರ ಬಂಧನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 9:00 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 9:00 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಂಬಿ ರಾಜ
ನಂಬಿ ರಾಜ
DakshinaKannada
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT