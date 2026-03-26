ಜಾಲ್ಸೂರು: ಗೋರಿ ಅಗೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಸುಳ್ಯ: 'ಜಾಲ್ಸೂರು ಮಾಪಳಡ್ಕ ದರ್ಗಾದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗೋರಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಆತ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ಆತ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಗೋರಿಯನ್ನು ಅಗೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಪ್ಪೆ ನಿವಾಸಿ. ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಆತ ದರ್ಗಾದ ಬಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಗೋರಿಯನ್ನು ಅಗೆದಿದ್ದ. ಈ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ದರ್ಗಾದ ಗೋರಿಯತ್ತ ಧಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಆತ ಹಾರೆ ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಕಾಸಿ ಬಳಸಿ ಗೋರಿ ಅಗೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ದರ್ಗಾದ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಬಿ.ಅಶ್ರಫ್ ಸಅದಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎ.ಬಿ.ಅಶ್ರಫ್ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತಿತರರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸುಳ್ಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

'ಗೋರಿಯನ್ನು ಅಗೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ, 'ಇದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಗೋರಿ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆತನನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಬಳಿಕ ಆತನನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೋರಿ ಅಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಲಿಖಿತ ವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ