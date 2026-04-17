ಜೆಡಿಎಸ್: ಕಾರ್ಯಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶಶಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ

ಮಂಗಳೂರು: ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೂತನ ಕಾರ್ಯಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶಶಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಳಂಬೆ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಾಕೆ ಮಾಧವ ಗೌಡ ಅವರ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನೂತನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜಾಕೆ ಮಾಧವ ಗೌಡ ಪಂಜಿತ್ತಾಡಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಶ್ರಫ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜನತಾದಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿಹಾಲ್ ಕೋಡ್ತುಗುಳಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೂ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅನುಮೋದನೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು: ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು: ಅಜೀಜ್ ಮಲಾರ್ ಉಳ್ಳಾಲ; ದಯಾಕರ್ ಆಳ್ ಸುಳ್ಯ; ಸಿ.ಪಿ.ಸೈಮನ್ ಕಡಬ; ಅಜೀಜ್ ಕುದ್ರೋಳಿ; ಮಹಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೆಪ್ಪು; ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು: ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪುತ್ತು ಮೋನು ಹುಸೇನ್ ಮಂಗಳೂರು; ಪ್ರಿಯಾ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಪುತ್ತೂರು; ಮುನೀರ್, ಮುಕ್ಕಚೇರಿ: ಖಜಾಂಜಿ: ಗಂಗಾಧರ ಉಳ್ಳಾಲ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು: ಧರ್ಮರಾಜ್ ಗೌಡ ಕೊಕ್ಕಡ; ಐ.ಸಿ. ಕೈಲಾಸ್ ಕೆದಂಬಾಡಿ; ಸುಮತಿ ಹೆಗ್ಡೆ, ಮಂಗಳೂರು; ಉಸ್ಮಾನಕ ಉಳ್ಳಾಲ; ಸುಮಿತ್ ಸುವರ್ಣ; ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಡಂಬೈಲ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>