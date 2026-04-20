ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ

ಕಡಬ (ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ): ಕಡಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಗ್ರಾಮವಾದ ಐತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರ್ಮಯಿ-ತುಂಬ್ಯ-ನೆಲಡ್ಕ ಹಾಗೂ ಪಾದೆಮಜಲು-ಕೊಡೆಕೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ತೋಡಿಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ₹65 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸಂಯೋಜಕ ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರಾಮಕುಂಜ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಐತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ 50 ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿದ್ದು, ಪಾದೆಮಜಲು-ಕೊಡೆಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಡಿಕೆ ಮರ, ಬಿದಿರಿನ ಪಾಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇತುವೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಪುವಿನಲ್ಲಿ ತೋಡು ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಫೊಟೋವೊಂದನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಅವರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಸಚಿವರು ಈ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಈ ಭಾಗದ ಒಟ್ಟು 3 ಸೇತುವೆಗಳಿಗೆ ₹1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಿನಾಥ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಈರೇಶ್ ಗೌಡ, ಮನಮೋಹನ್ ಗೊಲ್ಯಾಡಿ, ಮತ್ಯಾಸ್ ಪಿ.ಪಿ., ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಹರೀಶ್ ಜಿ., ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂತಿಬೆಟ್ಟು, ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್, ಲೋಕೇಶ್ ಅಂತಿಬೆಟ್ಟು, ರಾಜು ವಿಕೆ., ಜೋಯ್ ವಿ.ಕೆ., ಸುಲೈಮಾನ್ ಕೆರ್ಮಾಯಿ, ಶರತ್ ರೈ ಪಾದೆಮಜಲು, ಸರ್ವತೋಮ ಗೌಡ ಪಂಜೋಡಿ, ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಪಂಜೋಡಿ, ಗಿರೀಶ್ ನೆಲಡ್ಕ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>