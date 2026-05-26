ಸೇತುವೆ ಕುಸಿತ: ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪಾರು

ಕಡಬ (ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಂಬಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಗೇರಡ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೆಂಜಾಲ ಹೊಳೆಗೆ ಕಾಪಾರು ದೊಡ್ಡಡ್ಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೇತುವೆ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಲಾ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹50 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಗೇರಡ್ಕ ಶಾಲಾ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಜೋಡಣೆ ವೇಳೆ ಅವಘಡ ನಡೆದಿದೆ. ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೀಮ್ ತುಂಡಾಗಿದೆ. ಸೇತುವೆ ಕುಸಿಯುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಓಡಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

3 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲ, ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕನಿಷ್ಠ 4 ಪಿಲ್ಲರ್ ಆದರೂ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಮರ್ಪಕ ಜಲ್ಲಿ, ಸಿಮೆಂಟ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಹಾಕದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿ ಶೀಘ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ