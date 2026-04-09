ಗೋ ಶಾಲೆಗೆ ಜಾನುವಾರು ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಕಡಬ(ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ): ಅಕ್ರಮ ಗೋ ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಅವುಗಳನ್ನು ಗೋ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡದೆ, ಠಾಣೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ಬಿಸಿಲ ತಾಪಕ್ಕೆ ಹೈರಾಣಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಠಾಣಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿರುವ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಹಾರ, ನೀರು ಕೊಡದೆ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಕಡಬ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೂಜಿಬಾಳ್ತಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ವರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏ.3ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಕಂಟೈನರ್ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 20 ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕಡಬ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಮೂವರ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದು ಆರು ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಠಾಣಾ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ನೀರು ನೀಡುವ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ. 6 ದಿನಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖರು ಕೃಷಿ ತೋಟಗಳಿಂದ ಹುಲ್ಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಕುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋ ಶಾಲೆಗೆ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುವ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದರೂ ಪೊಲೀಸರು ದಿನ ದೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಗೋವುಗಳು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಗೋ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲೆಂದು ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ 2 ಲಾರಿಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆವು. ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಇದೀಗ ವಿನಾ ಕಾರಣ ದಿನದೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಮೋದ್ ರೈ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅರಸೀಕೆರೆಗೆ ಒಯ್ಯಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋ ಶಾಲೆಯವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಗೋಶಾಲೆಯ ಜತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯಲಾಗುವುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮದೇ ಜಾನುವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕಡಬ ಠಾಣೆ ಎಸ್ಐ ಜಂಬುರಾಜ್ ಮಹಾಜನ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ