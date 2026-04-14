ಆನೆ ದಾಳಿ: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಕಡಬ (ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 102-ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋರಿಯಾರ್ ಸಮೀಪದ ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಕೃಷಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸಂಯೋಜಕ ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರಾಮಕುಂಜ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕೋರಿಯಾರ್, ಮಾಯಿಪಾಜೆ, ಪಂಜೋಡಿ ಭಾಗದ ನಿಶಿತ್ ಮಾಯಿಪಾಜೆ ಮತ್ತು ಹರೀಶ್ ಕೋರಿಯಾರ್, ಕೆರ್ಮಯಿ ತಮಿಳು ಕಾಲೊನಿಯ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದವು.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡನ್ನು ಕಾಡಿನತ್ತ ಓಡಿಸಲು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಯೋಗೀಶ್ ಜಿ.ಸಿ., ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್, ಶುಶಾಂತ್, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಈರೇಶ್ ಗೌಡ, ಸುಧೀರ್ ಪಂಜೋಡಿ, ಹರೀಶ್ ಕೋರಿಯಾರ್, ಮನಮೋಹನ್ ಗೋಲ್ಯಾಡಿ, ಸುರೇಶ್ ಕೋರಿಯಾರ್, ಜಯರಾಮ್ ಕೆರ್ಮಯಿ ಜತೆಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>