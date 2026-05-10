ಉರುಳಿದ ಮರ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ: ಹಾನಿ

ಕಡಬ (ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಬಳಿಕ ಬೀಸಿದ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ–ಮಳೆಗೆ ಕೃಷಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು, ಮರಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಡಬ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮರ ಬಿದ್ದು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಕಡಬ, ಕುಟ್ರುಪ್ಪಾಡಿ, ಬಲ್ಯ, ಪೆರಾಬೆ, ಕುಂತೂರು, ಆಲಂಕಾರು, ರಾಮಕುಂಜ, ಕೊಯಿಲ, ನೆಲ್ಯಾಡಿ, ಸವಣೂರು, ಬೆಳಂದೂರು, ಚಾರ್ವಾಕ, ಕಾಣಿಯೂರು, ದೋಳ್ಪಾಡಿ, ಎಡಮಂಗಲ, ನೂಜಿಬಾಳ್ತಿಲ, ಬಿಳಿನೆಲೆ, ಕೊಂಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ–ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಯಿಲದ ಕೆಮ್ಮಾರ ಬಡಿಲ ನಿವಾಸಿ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬುವರ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮರ ಬಿದ್ದು ಛಾವಣಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸುಮಾರು 50 ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಧರೆಗೆ ಉರುಳಿವೆ.</p>.<p>ಪೆರಾಬೆ ಮೂಲೆತ್ತಮಜಲು ಸರೋಜಿನಿ ಎಂಬುವರ 54 ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಚಾರ್ವಾಕ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಡಿಗ ದೇವಯ್ಯ ಗೌಡ ಅವರ 20 ಅಡಿಕೆ, ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರ 20 ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>