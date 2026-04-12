ಕುಮಾರಧಾರಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಹಿಂಡು

ಕಡಬ (ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಿಂಬಾಳ, 102-ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋರಿಯಾರ್ ಸಮೀಪದ ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡು ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಂಡಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪಂಜೋಡಿ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡು ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿ ರುವ ತೋಟದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕೃಷಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕೊರಿಯಾರ್ ನಿವಾಸಿ ಹರೀಶ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಅಡಿಕೆ ಮರ, 1 ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು, ಮಾಯಿಪಾಜೆ ನಿವಾಸಿ ನಿಶಿತ್ ಅವರ 10 ಅಡಿಕೆ ಮರ, 1 ತೆಂಗಿನ ಮರವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆನೆಗಳು ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗ ಪಂಜ ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಡಿ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಜ ವಲಯದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಬ್ಬರ್ ನಿಗಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೈಗೊಂಡಿ ದ್ದಾರೆ. ಕಾಡಾನೆಗಳ ಚಲನ ವಲನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯದತ್ತ ಹಿಮ್ಮೆ ಟ್ಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಫೊಟೊ, ವಿಡಿಯೊ ತೆಗೆಯದಂತೆ ಸೂಚನೆ: ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ 7 ದೊಡ್ಡ ಆನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 2 ಮರಿಗಳಿವೆ. ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ನದಿ ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೂಗಾಟ ಮತ್ತು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೆದರಿವೆ. ಪಂಜ ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಇದ್ದು, ಚಲನವಲನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ವಲಯದ ಮುಜೂರು ಅಥವಾ ಪಂಜ ವಲಯದ ಅರಂತಕಲ್ಲು ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾರೂ ಅದರ ಬಳಿ ಕೂಗಾಡುವುದು, ಫೊಟೊ, ವಿಡಿಯೊ ತೆಗೆಯಬಾರದು. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಸಂಚಾರ ಮಾಡದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸ ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಂಜ ವಲಯ ಉಪ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಉಮೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಬ್ಬರು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗಾಯ: ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡು ಬಂದು ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ, ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಂಜಾನೆ ನದಿ ಬದಿಯಿಂದ ಕಾಡಿನ ಅಂಚು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿ ದ್ದಂತೆ 2 ಮರಿಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಆನೆ ಪೊದೆಯೊಂದರ ಬಳಿಯಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಓಡಿಸಿದೆ. ದಾಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ಧುಮುಕುವವಾಗ ಯೋಗೀಶ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಬು ವರು ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>