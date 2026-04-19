ಕುಂತೂರಿನ ಕೆದ್ದೊಟ್ಟೆ ಕೆರೆಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ

ಸಿದ್ದಿಕ್ ನೀರಾಜೆ

ಕಡಬ (ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂತೂರಿನ ಕೆದ್ದೊಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ₹1.25 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ.

ಸುಮಾರು 15 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶಾಲವಾದ ಈ ಕೆರೆಯು ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿ ಉಳಿದ ಭಾಗ ಕೂಡ ಅವಸಾನದ ಅಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಕೆರೆಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಕರೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರುಳ್ಯ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾ ಭಾರತದ ಕುಂತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಊರಿಗೆ ಕುಂತೂರು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಕೆದ್ದೊಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಕೆರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಪಾಂಡವರ ಕೆರೆಯೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ವರದಾನ:ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿರುವ ಈ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರು ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಂಡಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿಯಾದ ಜಾಗವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 2000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿ:'ಕೆದ್ದೊಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮೂರು ಕಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದರ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಕೆರೆಯ ನೀರು ಮಲೀನ ಆಗದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೆದ್ದೊಟ್ಟೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಕೆಲಸ ಆರಂಭ:ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ 13 ಎಕರೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಗಡಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಂಟಿ ತೆಗೆದು, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಒಳಗೆ ನೀರು ಬರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ತುಂಬಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಹೊರ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರವಿಚಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ