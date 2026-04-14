ಮುರಿಯೇಲು: ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ಕಡಬ (ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ): ಕಡಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಳಿತ್ತೊಟ್ಟು-ಪುರ-ಮುರಿಯೇಲು ಮೂಲಕ ಪೆರ್ಲ ಷಣ್ಮುಖ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಮುರಿಯೇಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹ 25 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನಿಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸಂಯೋಜಕ ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರಾಮಕುಂಜ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಐತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಬಿದಿರಿನ ಪಾಪುನಲ್ಲಿ ತೋಡು ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ₹ 1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಗೋಳಿತ್ತೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಮುರಿಯೇಲು, ಕೊಯಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಡ್ಡಮೆ, ಐತ್ತೂರುನಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. 1 ವಾರದೊಳಗೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ₹ 10 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸಚಿವ ಸಚಿವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನು ದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಗೌಡ ಅವರ ಮನವಿ ಯಂತೆ ಮುರಿಯೇಲುನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹ 25 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸಂಕ 3 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಇರಲಿದೆ. ಸಣ್ಣ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕದ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕೋಚಕಟ್ಟೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಎಚ್.ಆದಂ, ಭೂ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಅಬ್ರಹಾಂ ಕೆ.ಪಿ., ಬಿನುಚಾಕೋ, ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಪೆರ್ಲ, ದೇವಕಿ ಪೆರ್ಲ, ರವಿಪ್ರಕಾಶ್ ಪೆರ್ಲ, ದಿನೇಶ್ ಪೆರ್ಲ, ಜಯಕರ ಕಲ್ಲಂಡ, ಸತ್ಯವತಿ ಕಲ್ಲಂಡ, ದೇವಾಂಶಿ ಕಲ್ಲಂಡ, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಕಲ್ಲಂಡ, ಮಿಥುನ ಮುರಿಯೇಲು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಗೋಳಿತ್ತೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೂವಪ್ಪ ಕರ್ಕೇರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗುರುಂಪು ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>