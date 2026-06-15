ಕನ್ಯಾಡಿ ಹರಿನಾಮ ಸಪ್ತಾಹ ಸಮಾರೋಪ, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ

<p>ಉಜಿರೆ: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ಯಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟದವರೆಗೆ ಭಕ್ತರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಹರಿನಾಮ ಸಪ್ತಾಹ ಸಮಾಪನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಪಂಡರಾಪುರದಿಂದ ಬಂದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ-ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಹರಿನಾಮ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತ ಎಸ್.ಪಿ.ಪೀತಾಂಬರ ಹೇರಾಜೆ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗುಡಿಗಾರ್, ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ಲ, ತುಕಾರಾಮ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-29-1048068094</p>