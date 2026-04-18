<p><strong>ಮಂಗಳೂರು:</strong> ಬಿ.ಸಿ ರೋಡ್ನ ವೈಟ್ ಲೋಟಸ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಜಾನಪದ ವೈಭವ ಏ.24ರಿಂದ 26ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕರಾವಳಿಯ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಯಕ್ಷಗಾನ, ಹುಲಿವೇಷ, ಕುಣಿತ ಭಜನೆ, ನೃತ್ಯ ವೈಭವ, ನೃತ್ಯ-ಗಾನ-ಸಂಭ್ರಮ, ಕಂಗೀಲು ನೃತ್ಯ, ಮಾಯಾಲೋಕ, ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಾಟಕ, ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು, ತುಳು ಮಾಡ್ದನ ಮತ್ತು ನಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರಾವಳಿಯ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ನಾಟಕ, ಆಟೋಟ ಇತ್ಯಾದಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಸ್ಕೈಲಾರ್ಕ್ ಮತನಾಡಿ 24ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಿ.ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ, ಒಡಿಯೂರಿನ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಾಣಿಲದ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರಾಜಾಜಿ ನಗರ ಶಾಸಕ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವೈಟ್ ಲೋಟಸ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರಮೀಳಾ ಸಾಯಿಪ್ರಿಯಾ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕಂದಾವರ, ಪ್ರತಿಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-29-918840884</p>