ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಬಜೆಟ್‌ | ಬಯಸಿದ್ದು ದೊರೆತಿಲ್ಲ; ಯೋಜನೆಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ

ಕರಾವಳಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆ ಘೋಷಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:03 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:03 IST
