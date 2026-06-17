ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ರಿಲೇ ತಂಡದಿಂದ ನೂತನ ಕೂಟ ದಾಖಲೆ

<p>ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳೆಯರ 4x100 ಮೀ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ರಿಲೇ ತಂಡ, ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ 79ನೇ ಸೀನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಜು ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕೂಟ ದಾಖಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಕಾಶ್ ಮಣಿ ಮತ್ತು ಲಿನೇಶಾ ಎ.ಕೆ. ಅವರೂ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ವೀರ್ ಸಾವರಕರ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯು ತ್ತಿರುವ ಆರು ದಿನಗಳ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂರು ಚಿನ್ನಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಕೂಟ ದಾಖಲೆಗಳೂ ಮೂಡಿಬಂದವು.</p>.<p>ನೀನಾ ವೆಂಕಟೇಶ್, ತನಿಶಿ ಗುಪ್ತಾ, ರುಜುಲಾ ಎಸ್. ಮತ್ತು ದಿನಿಧಿ ದೇಸಿಂಗು ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 4x100 ಮೀ. ರಿಲೇ ತಂಡವು 3 ನಿ.53.45 ಸೆ.ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಡಳಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆ (2024ರಲ್ಲಿ 4:01.83) ಮುಳುಗಿಸಿತು. ಬಂಗಾಳ (4:01.99) ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ತಂಡ (4:02.58) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವು.</p>.<p>ಮೊದಲ ದಿನದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಯಾಗಿದ್ದ ಪುರುಷರ 100 ಮೀ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಮಣಿ 50.40 ಸೆ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ ಗುರಿಮುಟ್ಟಿದರು. ಅವರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬೆನೆಡಿಕ್ಷನ್ ರೋಹಿತ್ (50.79) ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೀರ್ ಗೀತೇಶ್ ಶಾ (51.06) ಅವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ 50 ಮೀ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಲಿನೇಶಾ ಎ.ಕೆ. (33.51 ಸೆ.) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿದ ತೆಲಂಗಾಣದ ಮಿತ್ತಪಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಕಾ (33.63) ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಲಕ್ಷ್ಯಾ (33.84) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ 200 ಮೀ. ಮೆಡ್ಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ವಿನಾಯಕ ವಿಜಯ್ 2ನಿ.04.13 ಸೆ.ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾನ್ ಗಂಗೂಲಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆ (2025ರಲ್ಲಿ 2:04.34) ಮುರಿದರು. ಶಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ (2:05.32) ಸರಿದರು.</p>.<p>1,500 ಮೀ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಚರಣಿ ತುಮು (17:49.09) ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅದಿತಿ ಸತೀಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ 17ನಿ.20.82 ಸೆ.ಗಳೊಡನೆ ನೂತನ ದಾಖಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ (17:35.07 ಸೆ.) ಭವ್ಯಾ ಸಚದೇವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ತೆಲಂಗಾಣದ ವೃತ್ತಿ ಅಗರವಾಲ್ (17:22.17) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ 200 ಮೀ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇಸ್ನ ಅಸ್ತಾ ಚೌಧರಿ 2ನಿ.18.37 ಸೆ.ಗಳೊಡನೆ 17 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರ್ಹತಾ ಮಾಘವಿ ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ 2009ರಲ್ಲಿ 2:19.59 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-51-1143545357</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>