ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ|ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅರ್ಜುನ್ ಪಾಂಡ್ಯನ್

ಕಾಸರಗೋಡು: ಏ.9ರಂದು ನಡೆಯುವ ವಿಧಾನಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅರ್ಜುನ್ ಪಾಂಡ್ಯನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮತದಾನ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಮಾಹಿತ ಪ್ರಕಾರ 11 ಲಕ್ಷ ಮತದಾತರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 5,42,861 ಮಂದಿ ಪುರುಷರು, 5,57,163 ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರು. 12 ಮಂದಿ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಮತದಾತರಲ್ಲಿ ಶೇ 49.35 ಪುರುಷರು, ಶೇ 50.65 ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,141 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿವೆ. ವಿಧಾನಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ 229, ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ 218, ಉದುಮಾದಲ್ಲಿ 237, ಕಾಞಂಗಾಡಿನಲ್ಲಿ 239, ತ್ರಿಕರಿಪುರದಲ್ಲಿ 218 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 238 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು, ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ 36, ಕಾಸರಗೋಡು 57, ಉದುಮಾದಲ್ಲಿ 34, ಕಾಞಂಗಾಡಿನಲ್ಲಿ 45, ತ್ರಿಕರಿಪುರದಲ್ಲಿ 66 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು ಇವೆ ಎಂದರು.

ಮಾರ್ಚ್ 23ರವರೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. 24ರಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏ.9ರಂದು ಮತದಾನ, ಮೇ 4ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೇ 6ರಂದು ಮತದಾನ ಸಂಬಂಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮತದಾನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಏ.8ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ 5,480 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದು, 742 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರಲಿದ್ದು, 5 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರೇ ನಿರ್ವಹಿಸುವರು. 85 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಮೀರಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯ 4292 ಮಂದಿಗೆ, 10,259 ಮಂದಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲೇ ಮತದಾನ ನಡೆಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಸಹಾಯಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎ.ಎನ್.ಗೋಪಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ತಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಮಧುಸೂದನನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.