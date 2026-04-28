ಬಾಲಕಿಯ ವರಿಸಿದ ಆರೋಪ: ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ

ಕಾಸರಗೋಡು: ಬಾಲಕಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಚಂದೇರ ಪೊಲೀಸರು ಸೋಮ ವಾರ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿ ವರ ಎಡಚಾಕೈ ನಿವಾಸಿ ಶಬೀರ್ ಶೇಖ್ (28), ಈ ವಿವಾಹದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪಡನ್ನ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸದಸ್ಯ ಪಿ.ಕೆ.ತಾಜುದ್ದೀನ್ (48), ರೆಹಮತ್ ಉಲ್ಲ ಮದನಿ (62) ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯ ತಂದೆಯಾಗಿರುವ 55 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಜೊತೆ ಏ.16ರಂದು ವಿವಾಹ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಕಾಸರಗೋಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಬಂದ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಶು ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿಜು ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸದುರ್ಗ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-29-629892651