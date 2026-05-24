ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ: 42ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ

ವೀಜಿ ಕಾಸರಗೋಡು

ಕಾಸರಗೋಡು: ಗಡಿನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ರಚನೆಗೊಂಡು ಇಂದು (ಮೇ 24) 42 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವೈವಿಧ್ಯ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ನೆಲೆವೀಡಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 21 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಭಾಷೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ.

1957ರಲ್ಲಿ ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಗೊಂಡ ವೇಳೆ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದ, ತೌಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುನಾದಿಯಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕಾಸರಗೋಡು, ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನಡೆದು ಬಂದ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಳು, ಆಂದೋಲನಗಳು ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯೋಗದಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರುವ ಕನಸು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.

'ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಸಹಿತ ಸಹೋದರ ಭಾಷಿಗರ ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಬಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಉಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಮತದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡದವರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡಿಗರು.

ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಭಾಗ್ಯವೂ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಉಕ್ಕಿನಡ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಬೇಕಲ ಕೋಟೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರಾಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರು ಆರೋಪ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260524-29-666471511