ಚೊಚ್ಚಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಹಲ್ವಾದ ಸವಿ

ಕಾಸರಗೋಡು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 'ಸಿಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಮತದಾನ ಯೋಜನೆ' ಮನಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನೀತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮತಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕಿನ ಅಭಿಮಾನದೊಂದಿಗೆ, ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಹಲ್ವಾದ ಸ್ವಾದವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ಮಂಜೂರಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮತಗಟ್ಟೆಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ವೊಕೇಶನಲ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಐದನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ತ್ರಿಕರಿಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯ 136ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ 200 ಮಂದಿಗೆ ಹಲ್ವಾ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಲ್ವಾ ವಿತರಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11,061 ಮಂದಿ ಮೊದಲ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>