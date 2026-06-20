ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಹೃದ್ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಉಚಿತ ಶಿಬಿರ

<p>ಕಾಸರಗೋಡು: ನಗರದ ಕೋಟೆಕಣಿಯ ಮೈತ್ರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 21ರಂದು ಹೃದ್ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಉಚಿತ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಕಲ್ಲಟ್ರ ಮಾಹಿನ್ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವರು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಭರತೇಶ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ 5ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಂದು ನೋಂದಣಿ, ಸಲಹೆ, ಉಚಿತ ಇಸಿಜಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಎಕೋ, ಟಿಎಂಟಿ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಶೇ 50ರ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಲಿವೆ. ಜೂನ್ 22ರಿಂದ ಜುಲೈ 21ರವರೆಗೆ ಹೃದ್ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಂಬಂಧ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರಲಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣನ್, ಅನಂತರಾಜ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-29-312444366</p>