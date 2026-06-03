ನೃತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ: ಪೆರಿಯದ ಗೋಕುಲಂ ಗೋಶಾಲೆ ದಾಖಲೆ

<p>ಕಾಸರಗೋಡು: ಇಲ್ಲಿನ ಪೆರಿಯದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಕುಲಂ ಗೋಶಾಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ‘ವೈಶಾಖ ನಟನಂ’ ರಾಷ್ಟ್ರೀ ಯ ನೃತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದಾಖಲೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿವೆ.</p>.<p>ವೈಶಾಖ ನಟನಂ ನಾಟ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯದ 3ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಮೇ 1ರಿಂದ 14ರ ವರೆಗೆ ಎರಡು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು.</p>.<p>ಭರತನಾಟ್ಯ, ಕಥಕ್, ಕೂಚಿಪುಡಿ, ಮೋಹಿನಿ ಯಾಟ್ಟಂ, ತಿರುವಾದಿರ, ಕೇರಳ ನಟನಂ ಮುಂತಾದ ಕಲಾಪ್ರಕಾರಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದ್ದವು. ವೈಜಯಂತಿ ಕಾಶಿ, ನಿರುಪಮಾ–ರಾಜೇಂದ್ರ ದಂಪತಿ, ನರ್ತಕಿ ನಟರಾಜನ್, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚಿತ್ತರಂಜನ್, ಕ್ಷೇಮಾವತಿ, ರಚನಾ ನಾರಾಯಣನ್ ಕುಟ್ಟಿ, ಸಿಂಧುಶ್ಯ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಗೋವಿಂದನ್, ಪದ್ಮಿನಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪದ್ಮಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ‘ಭರತನೃತ್ಯ’ ಶೈಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಪೆರು ದೇಶದ ಅನಂಗ ಮಂಜರಿ ಅವರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಲಾವಿದರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು ವುದು, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭರತ ನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾರತೀಯ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ವೈಶಾಖ ನಟನಂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೋಕುಲಂ ಗೋಶಾಲೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ರಾದ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಡಾ.ನಾಗರತ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-29-1510916496</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>