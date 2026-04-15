ವಂಚನೆ: ದೂರು

ಕಾಸರಗೋಡು: ನೂತನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರಾಟದ ₹ 17 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಪಿಲಿಕುಂಜೆ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಡಾ.ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಹೀರ್, ಡಾ.ಪಿ.ಅಲಿ, ಡಾ.ತನ್ಸೀಹಾ, ಡಾ.ಆಯಿಷತ್ ಶಂಸೀರಾ ಎಂಬುವರ ವಿರುದ್ಧ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಲಿಕುಂಜೆ ನಿವಾಸಿ ಡಾ.ಅಪರ್ಣಾ ಈ ಸಂಬಂಧ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.