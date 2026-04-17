ಕಾಸರಗೋಡು ಹಲಸು | ಅಭಿಮಾನದ ಉತ್ಪನ್ನ: ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಳಂಬ

<p><strong>ಕಾಸರಗೋಡು</strong> : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ-ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ' ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲಸು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡು 4 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ, ಈ ಸಂಬಂಧದ ಘೋಷಣೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪು ಮೀನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿಮಾನದ ಉತ್ಪನ್ನವೆಂಬ ಘೋಷಣೆ ಸಂಬಂಧ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಹಲಸಿಗೆ ಈ ಮಾನ್ಯತೆ ಲಭಿಸಿತು. ಜತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತರೆ ಚಿಪ್ಪು ಮೀನಿಗಿಂತಲೂ ಹಲಸಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ದಿಮೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಹಲಸಿನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯುಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಲಸಿನ ಬೆಳೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲಸಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೆಡೆ ಮನೆ ಮಂದಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇರಿಸಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡಿಮೆ.</p>.<p>ಕೆಲ ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಲಸಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒದಗಿಸುವ ಸಂಬಂಧ 'ಹಲಸಿನ ಉತ್ಸವ' ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಸಿ ಹಲಸಿನ ಸೊಳೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹಲಸಿನ ಪುಡಿ, ಹಲಸಿನ ಚಿಪ್ಸ್, ಹಲಸಿನ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಸಹಿತ ಹಲವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಭಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>2018ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಫಲವೆಂಬ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 'ಕೇರಳ ಜಾಕ್ ಫ್ರುಟ್' ಎಂಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು ಘೊಷಣೆಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಯೋಜನೆಯೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹಲಸಿನ ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಫಲ ಹಾಳಾಗುವ ಭೀತಿ ಇದೆ.</p>