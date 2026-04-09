ಕಾಸರಗೋಡು: ಇಂದು ಮತದಾನ

<p>ಕಾಸರಗೋಡು: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಏ.9ರಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಅಣಕು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮತದಾನದ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಸಾರಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>11,03,618 ಮಂದಿ ಮತದಾರರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ 5 ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11,03,618 ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 5,44,543 ಮಂದಿ ಪುರುಷರು, 5,59,063 ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆ ಯರು, 12 ಮಂದಿ ತೃತೀಯಲಿಂಗಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,30,113 ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ 1,15,801 ಮಂದಿ ಪುರುಷರು, 1,14,312 ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,10,923 ಮಂದಿ ಮತದಾತರಿದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ 1,05,524 ಪುರುಷರು, 1,05,399 ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಉದುಮಾ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,28,512 ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ 1,12,166 ಪುರುಷರು, 1,16,342 ಮಹಿಳೆಯರು, 4 ಮಂದಿ ತೃತೀಯಲಿಂಗಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಞಂಗಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,23,980 ಮಂದಿ ಮತದಾತರಿದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ 1,09,008 ಪುರುಷರು, 1,14,966 ಮಹಿಳೆಯರು, 6 ತೃತೀಯಲಿಂಗಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಕರಿಪುರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,10,090 ಮಂದಿ ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ 1,02,044 ಮಂದಿ ಪುರುಷರು, 1,08,044 ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಇಬ್ಬರು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>32 ಮಂದಿ ಕಣದಲ್ಲಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 32 ಮಂದಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಜೇಶ್ವರವಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಞಂಗಾಡು ಆಗಿದೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ 11 ಮಂದಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಐವರು, ಉದುಮಾದಲ್ಲಿ 6 ಮಂದಿ, ಕಾಞಂಗಾಡಿನಲ್ಲಿ 4 ಮಂದಿ, ತ್ರಿಕರಿಪುರ ದಲ್ಲಿ 6 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>1,146 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು:ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,146 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮತ ಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೂ ವೆಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 36 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು, ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ 57 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು, ಉದುಮಾದಲ್ಲಿ 34, ಕಾಞಂಗಾಡಿನಲ್ಲಿ 45, ತ್ರಿಕರಿಪುರದಲ್ಲಿ 66 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು ಇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 238 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸೇನೆಯ ತುಕಡಿಗಳು, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ, ಎಸ್ಎಸ್ಬಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 171 ಮಂದಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗಾ ಇರಿಸುವರು.</p>.<p>ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ: ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 1,992 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿತ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಕಡ್ಡಾಯ: ಮತದಾನ ನಡೆಸುವ ವೇಳೆ ಗುರುತು ಚೀಟಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಮತದಾನ ಗುರುತು ಚೀಟಿಯಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಅಂಗೀಕಾರ ನೀಡಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಾದ ಆಧಾರ್, ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ನೀಡುವ ಫೋಟೋ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಯೋಜನೆ ನೀಡುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಡ್, ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದರ ಸಹಿತ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು.</p>.<p>ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿ: ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಏ.10ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅರ್ಜುನ್ ಪಾಂಡ್ಯನ್ ಆದೇಶ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-29-849126962</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>