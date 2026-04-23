ಕೊಲೆ ಯತ್ನ: ಆರು ಆರೋಪಿಗಳು ಶರಣು

ಕಾಸರಗೋಡು: ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣದ 6 ಆರೋಪಿಗಳು ಕುಂಬಳೆ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಂಟಂಗೇರಡ್ಕ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹಾಶಿಂ, ಅಬು ಜಾಸಿಂ, ರಮೀಸ್ ರೋಷಲ್ ಫಿರೋಝ್, ಮಿನ್ಹಾಜ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಇ.ಕೆ., ಫಝಲ್ ರಹಮಾನ್, ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಶರಣಾದವರು.

ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಾಟಂಗುಳಿ ನಿವಾಸಿ ಅಫ್ಶಾನ್ ಫಹದ್ (19) ಎಂಬಾತನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇವರು ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಬೋವಿಕ್ಕಾನ ಬಳಿಯ ಮುದಲಪ್ಪಾರೆ ನಿವಾಸಿ ಅಮೀನ್ ಸಫ್ವಾನ್ (21) ಎಂಬಾತನನ್ನು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೆನೈಯಲ್ಲಿ ಕುಂಬಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260423-29-2057112583