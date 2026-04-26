ಸವಲತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸೊರಗಿದ ‘ಗಡಿನಾಡಿನ ಊಟಿ’

ವೀಜಿ ಕಾಸರಗೋಡು</p>.<p>ಕಾಸರಗೋಡು: ಗಡಿನಾಡಿನ ಊಟಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಿರಿಧಾಮ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ರಾಣಿಪುರವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ರಾಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ 'ರಾಜಾಶ್ರಯ' ಸಿಗದೆ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರಾಣಿಪುರ ಮಾನಿಮಲೆ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದರೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಸಹಿತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಹಲವು ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆಯೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಹೊಂಡಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಪನತ್ತಡಿಯಿಂದ ರಾಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಧಾನ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಣಿಪುರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಾರಣ ನಡೆಸಲು ಹೊರಟವರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಆಸನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್ಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಇರುವ ಶೌಚಾಲಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (ಡಿಟಿಪಿಸಿ)ದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಈಜು ಕೊಳ, ಆಯುರ್ವೇದ ಸ್ಪಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ರಾಣಿಪುರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಬಂಡೆಕಲ್ಲುಗಳು ಕೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸದೃಢ ಬೇಲಿ ಸಹಿತ ಸುರಕ್ಷಾ ಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳು ವಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಪ್ರವಾ ಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆರೋಪ.</p>.<p>ರಾಣಿಪುರವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಗಿರಿವಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಡತಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್, ಸಹಿತ ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ