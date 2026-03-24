ಮತದಾನ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಅರಳಿದ ಮರಳ ಶಿಲ್ಪ

ಕಾಸರಗೋಡು: ಬೆರಳಿಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಶಾಯಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂಕೇತ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ಮರಳಿನ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಬೇಕಲದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮತದಾನದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಪ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತಯಾನ-2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಚಾರಾರ್ಥ ಬೇಕಲದ ಪಳ್ಳಿಕ್ಕರೆ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮರಳಿನಿಂದ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಿಲ್ಪಿ ಚಿತ್ರನ್ ಕುಞಿಮಂಗಲಂ ಅವರು 5 ತಾಸುಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಲ್ಪ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅರ್ಜುನ್ ಪಾಂಡ್ಯನ್ ಶಿಲ್ಪದ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಸ್ಪೀಪ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರತೀಶ್ ಪಿಲಿಕೋಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತಯಂತ್ರಗಳ ವಿತರಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ಗೋದಾಮಿನಿಂದ 1,418 ಇವಿಎಂಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತ್ರಿಕರಿಪುರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಮತಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅರ್ಜುನ್ ಪಾಂಡ್ಯನ್ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ 5 ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ತಲಾ 263 ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಯುನಿಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುನಿಟ್, ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನೂ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಾಸರಗೋಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ತಲಾ 250 ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಯುನಿಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುನಿಟ್, 272 ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನೂ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಉದುಮಾ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲಾ 270 ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಯುನಿಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುನಿಟ್, 293 ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಯಂತ್ರ, ಕಾಞಂಗಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲಾ 271 ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಯುನಿಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುನಿಟ್, 296 ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನೂ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ತ್ರಿಕರಿಪುರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ತಲಾ 248 ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಯುನಿಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುನಿಟ್, 270 ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನೂ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>