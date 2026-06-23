ಕವಿ ಕಯ್ಯಾರರ ಬದುಕು-ಬರಹ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳದ್ದು - ಹೊರಟ್ಟಿ

<p>ಕಾಸರಗೋಡು: ಕರಾವಳಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವ ಕವಿ ಕಯ್ಯಾ ರರ ಬದುಕು-ಬರಹ ಸಾರ್ವ ಕಾಲಿಕ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳದ್ದು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್.ಹೊರಟ್ಟಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕಯ್ಯಾರು ಕೊಕ್ಕೆಚ್ಚಾಲು ಕಾಮಿಲ್ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಞಣ್ಣ ರೈ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಯ್ಯಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಜಿ.ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಉದ್ಘಾಟಿ ಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.ಎನ್.ಮುಕುಂದ ರಾಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ, ಶಿವಾನಂದ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರಚಿಸಿರುವ ಪರಂಪರೆಯ ಪಯಣ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಉದ್ಯಮಿ ಮೂಡಂಬೈಲು ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ, ಸಾಧಕರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ರೈ, ಫಾ.ವಿಶಾಲ್ ಮೋನಿಶ್, ಬದರುನ್ನೀಸಾ ಸಲೀಂ, ಸೋಮಶೇಖರ ಜಿ.ಎಸ್., ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು, ಮೋಹನ ರೈ, ಚಂದ್ರಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುನೀನಾ ಝೆಡ್.ಎ.ಕಯ್ಯಾರು, ಪ್ರಿನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಚನಿಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ರವಿ ನಾಯ್ಕಾಪು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಟ್ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-29-817860375</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>