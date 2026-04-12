ಕಣಜದ ಹುಳ ದಾಳಿ: ಮಹಿಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ

<p>ಕಾಸರಗೋಡು: ಕಯ್ಯೂರು ಅರಯಕ್ಕಡವು ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಕಣಜದ ಹುಳಗಳ ದಾಳಿಗೀಡಾಗಿ ಎರಿಕುಳ ನಿವಾಸಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಎಂಬಾಕೆ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಕಯ್ಯೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿರುವ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಣಜದ ಕೀಟಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಚೆರುವತ್ತೂರಿನಿಂದ ಕಯ್ಯೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ನ ಚಾಲಕ, ನೀಲೇಶ್ವರ ಕಣ್ಣಿಚಿರ ನಿವಾಸಿ ಕೆ.ರಾಜೀವನ್ ಅವರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260412-29-2094126088</p>