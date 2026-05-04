ಬೇಸಿಗೆ ಧಗೆಗೆ ಬತ್ತಿವೆ ನದಿಗಳು

<p><em>ವೀಜಿ ಕಾಸರಗೋಡು</em></p>.<p>ಕಾಸರಗೋಡು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಗಡಿನಾಡಿನ ಜೀವನದಿಗಳು ಬತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೀವಜಾಲ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಚೈತ್ರವಾಹಿನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಬತ್ತಿಹೋಗಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯವಾಗಿರುವ ಚೈತ್ರವಾಹಿನಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಗಡಿನಾಡಿಗೆ ಹರಿದು ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಂಗೋಡು ನದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರವಾಹಿನಿ ನದಿ ಬರಿದಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆಳ ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳಾಲ್, ವೆಸ್ಟ್ ಎಳೆರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಕರಿಂಬಿರಿಕಯ, ಎರುಮಕಯ, ಕಾಪುಕುಂಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರಡಾದ ನೆಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿರುವ ಬಾವಿ, ಕೆರೆ ಸಹಿತ ಜಲಾಶಯಗೆಲ್ಲವೂ ಬರಿದಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ತತ್ವಾರ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ ತೋಟಗಳು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹುಲ್ಲಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮಾಡುವವರ ಸ್ಥಿತಿ ದಯನೀಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-29-1908370862</p>