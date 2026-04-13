ನಾಳೆಯಿಂದ ಕಟೀಲು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಮೂಲ್ಕಿ: ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏ.14ರಿಂದ 21ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.13ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಂಕುರ ಬಲಿ, 14ರಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, 15 ಯುಗಾದಿ ದೀಪದ ಬಲಿ, 16ರಂದು ಭ್ರಾಮರಿ ವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿ, ಮೂಡುಸವಾರಿ, 17ರಂದು ದೀಪದ ಬಲಿ, ಉತ್ಸವ ಬಲಿ, 18ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ರಥೋತ್ಸವ, 19ರಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ವ, ಪಡುಸವಾರಿ, 20ರಂದು ಹಗಲು ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ, ರಾತ್ರಿ ಶಯನ, 21ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕವಾಟೋದ್ಘಾಟನೆ, ರಾತ್ರಿ ಅವಭೃತೋತ್ಸವ, ಎಕ್ಕಾರು ಯಾತ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ, ತೂಟೆದಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಚಿನ್ನದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ಚಿನ್ನದ ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸರಸ್ವತಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿ ಸದನದಲ್ಲಿ 14ರಂದು ಪೂಜಾಶ್ರೀ ಮುಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ, 15ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈನವಿ ಮತ್ತು ಬಳಗದಿಂದ ಕೊಳಲುವಾದನ, ಸುಮಲತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಉಡುಪಿ, ಮನೋಜ್ಞ ಎ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ, 16ಕ್ಕೆ ಡಿ.ನಾಗವೇಣಿ ಲಲಿತ ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ಮಂದಿರ ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರದೀಪ್ ಹೆಗಡೆ ಮೈತ್ರಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶಿರಸಿ, ಅಮೃತ ನರೇಶ್ರಾವ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ, ರಾಧಿಕಾ ಎಸ್.ಕಾರಂತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರಿಂದ ಸಂಗೀತ, 17ಕ್ಕೆ ನಂದಿನಿ ಕೆ.ವಿ. ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಶಶಿಧರ್ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೈಸೂರು ಇವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ, ಗಣೇಶ್ ನವಗಿರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರು ಅವರಿಂದ ಸಂಗೀತ, 18ಕ್ಕೆ ವೈಷ್ಣವಿ ನಾಟ್ಯ ಶಾಲಾ ಬಾನಸವಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೌದಾಮಿನಿ ರಾವ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಪಿ.ಎನ್., ಧನ್ಯಶ್ರೀ ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ನಿಕೇತನ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರಿಂದ ನಾಟ್ಯ, 19ಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಮಂಡಳಿ, ನಂದಳಿಕೆ ಅವರಿಂದ ತಾಳಮದ್ದಲೆ, ಉಮಾ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರಿಂದ ಸಂಗೀತ, ಶೈಲಶ್ರೀ ಶ್ರೀವತ್ಸ, ನಾಟ್ಯ ಶೈಲಿ ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ, ಶರತ್ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಅವರಿಂದ ಗಿಟಾರ್ ವಾದನ, 20ಕ್ಕೆ ದುರ್ಗಾಮಕ್ಕಳ ಮೇಳದವರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ, 21ಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತನ್ ಹೊಳ್ಳ ಬಳಗದವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ದೇವಳದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>