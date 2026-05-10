ಕಟೀಲು ಕಲಾ ಉತ್ಸವ: ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಂದು

ಮೂಲ್ಕಿ: ಕಟೀಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟೀಲಿನ ಸರಸ್ವತೀ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮೇ 10ರಂದು ಕಟೀಲು ಕಲಾ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಪಲಿಮಾರು ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕೊಂಡೆವೂರು ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎಂ.ಎನ್.ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಡಾ.ಎಂ. ಮೋಹನ ಆಳ್ವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬ ಭಜನೆ, 16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿ ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನವರ, ಹಾಗೂ ಮೇಲಿನವರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಜೆ ಮುಂಬೈನ ವಾಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗೆ ಕಟೀಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸನ್ಮಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠಾಧೀಶ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಜಾರ, ಡಿ.ಯು.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಡಾ.ಎನ್.ಕೆ.ವೆಂಕಟ್ರಮಣ, ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ, ಮಿಜಾರು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅತ್ತೂರು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು.</p>.<p>ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ, ಸಂಗೀತ, ಭರತನಾಟ್ಯ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ವಾದನ, ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>