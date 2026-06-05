ಕಟೀಲು ಶಿವಳ್ಳಿ ಸಭಾದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ

<p>ಮೂಲ್ಕಿ: ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಧನೆಯೆಡೆಗೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಸಾಧಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ, ಅನುಸರಿಸುವ ಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕಟೀಲು ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ ಹರಿನಾರಾಯಣದಾಸ ಆಸ್ರಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಟೀಲು ಬಳಿಯ ಶಿಬರೂರು ಕೈಯೂರು ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಟೀಲು ವಲಯ ಶಿವಳ್ಳಿ ಸಭಾ ಹಾಗೂ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಭಜನಾ ಮಂಗಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪಿಯುಸಿ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದ ಶಿವಮನ್ಯು ಭಟ್, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪಿ.ರಾವ್, ಅನ್ವಿತಾ ಉಡುಪ, ಎಸ್.ಕೇಶವ ಭಟ್, ಚ್ಯವನ ಉಡುಪ, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎ. ಉಡುಪ, ಜಿ. ಅಪೂರ್ವ, ಹರಿಪ್ರಿಯ ಭಟ್ ಇವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಉದ್ಯಮ, ಸಮಾಜಸೇವೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೋಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಟೀಲು ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ ಅನಂತ ಆಸ್ರಣ್ಣ, ಇನ್ನಾ ಭಾರ್ಗವ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ರಾಜ ಭಟ್, ಬಜಪೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ, ವಾಸುದೇವ ಭಟ್, ಸುಧಾ ಆಚಾರ್ಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಕೋಯ್ಯಾರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆಚಾರ್, ಶಿವಳ್ಳಿ ಸಭಾದ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಆಚಾರ್ಯ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಡುಪ, ಅನಂತ ಭಟ್ ಕುಲ್ಲಂಗಾಲ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಹಂಸನಿ ಉಡುಪ ಸನ್ಮಾನಿತರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ವಸಂತಿ ಕೇಶವ ಭಟ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-29-1924563966</p>