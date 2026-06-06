ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ: ಅಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಮಳೆನೀರು

<p>ಮೂಲ್ಕಿ: ಇಲ್ಕಿನ ಮೂಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ಚರಂಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೆರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಂಡು ಜನ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 6 ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೆರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಕುಬೆವೂರು, ಶಿಮಂತೂರು ರಸ್ತೆ, ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್ಟು ಮೈಲೊಟ್ಟು, ಕವತ್ತಾರು, ಕರ್ನಿರೆ, ಪಡು ಪಣಂಬೂರು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ರಸ್ತೆ, ಹಳೆಯಂಗಡಿ, ತೋಕೂರು, ಬಳ್ಳುಂಜೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸೂಕ್ತ ಚರಂಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸದೆ ಇರುವು ದರಿಂದ ನೆರೆ ಉಂಟಾಗಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪ.ಪಂ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿ ಕರು ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-29-1644039871</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>